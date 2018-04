Man in Parijs gedood door moeder die met dochtertje uit raam springt

Een 60-jarige man is in een winkelstraat in een voorstad van Parijs om het leven gekomen toen een 27-jarige moeder en haar 2-jarig dochtertje bovenop hem terechtkwamen.

De moeder is omstreeks half vijf 's middags vermoedelijk met haar kind in de armen uit het raam van haar woning op de achtste verdieping van een pand in Pantin gesprongen. Beiden raakten zwaargewond en liggen in coma, schrijft Le Parisien. Voor hun leven wordt gevreesd.

,,Het is vreselijk'', zegt een supermarktmedewerker van Intermarché, die zondagmiddag slechts een paar meter van het tragische ongeval verwijderd was. Camera's van de supermarkt in de Avenue Jean-Jaurès registreerden het drama.

Algerijnse vluchtelinge