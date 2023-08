Man gedood bij inval FBI wegens bedreiging Biden, Harris en anderen

De FBI heeft woensdagochtend lokale tijd in de Amerikaanse staat Utah een man doodgeschoten die president Joe Biden op sociale media had bedreigd en die al maanden in de gaten werd gehouden, meldt de federale veiligheidsdienst. Dat gebeurde een paar uur voor een gepland bezoek van Biden aan de staat in het westen van de VS.

FBI-agenten schoten de man dood tijdens een huiszoeking in de stad Provo. Het is niet duidelijk of hij gewapend was. Craig Robertson, een zeventiger die zich als aanhanger van ex-president Donald Trump bestempelde, postte volgens de aanklacht in september een oproep tot moord op Biden en Harris. Ook schreef de verdachte onder meer dat hij zijn scherpschuttersgeweer zou afstoffen gezien het bezoek van de president.

Hij bedreigde ook vicepresident Kamala Harris, justitieminister Merrick Garland en de districtsadvocaat van Manhattan, Alvin Bragg, die een strafrechtelijk onderzoek leidde naar voormalig president Donald Trump. In een bericht dat bij de aanklacht was gevoegd, zei de verdachte dat hij op weg was naar New York om ‘mijn droom te vervullen om Bragg uit te roeien’.

De FBI in Salt Lake City zei dat de schietpartij woensdag vroeg plaatsvond toen agenten probeerden arrestatie- en huiszoekingsbevelen uit te vaardigen in een woning in Provo, ten zuiden van Salt Lake City.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Getty Images via AFP