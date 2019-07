Man duwt kind voor de trein op station Frankfurt

Volgens een woordvoerder van de politie is het duidelijk dat het kind is geduwd. Of er een relatie is tussen het kind en de man, is niet bekend. Op het station waren op het moment van de duw meerdere kinderen aanwezig. De machinist van de trein, een ICE 592 afkomstig uit Düsseldorf, is opgevangen. Hij zou al schreeuwend uit de trein zijn gehaald.



Op het station is veel politie aanwezig. Meerdere mensen en kinderen worden opgevangen en krijgen hulp. Verschillende sporen zijn afgesloten en treinen worden omgeleid.



Ooggetuigen melden aan de Duitse nieuwswebsite Hessenschau dat er sprake was van ‘zeer emotionele en dramatische omstandigheden’. Veel kinderen zouden getuige zijn geweest. De verdachte, die een zwarte broek en een olijfgroen T-shirt droeg, zou volgens onbevestigde berichten geprobeerd hebben nóg een persoon voor de trein te duwen.