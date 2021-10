Man doodt meerdere mensen in Noorwegen met pijl en boog

Chinezen reageren boos op uitspraken president Taiwan: ‘Aanzet tot confronta­tie’

10 oktober Taiwan weigert toe te geven aan de druk van de leiders in Peking om terug te keren in de ‘Chinese moederschoot’. ,,We zullen niet buigen’’, aldus president Tsai Ing-wen. De Chinezen reageerden direct: ,,Zij doet historische feiten geweld aan.’’