Man die schoen gooide naar Bush wil plek in Iraaks parlement

,,Dit is een afscheidskus van het Iraakse volk, hond!'', schreeuwde al-Zaidi in het Arabisch toen hij zijn schoenen naar Bush gooide. ,,Dit is voor de weduwes en de wezen, voor iedereen die in Irak vermoord is'', riep de man voor hij door de bodyguards van de Iraakse premier Nouri al-Maliki werd overmeesterd. Zijn hele verkiezingscampagne draait, hoe kan het ook anders, om zijn claim to fame . ,,Ik zal, net zoals lang geleden, de onderdrukte burgers steunen tegen hun onderdrukkers'', zei hij in een video op Facebook.

Afkeer van zijn leugens

Journalist al-Zaidi legde kort na het incident al uit waar hij voor stond. ,,Toen ik mijn schoen in het gezicht van de crimineel George Bush gooide, wilde ik mijn afkeer van zijn leugens uitdrukken, mijn afkeer over de bezetting van mijn land, mijn afkeer tegen het vermoorden van mijn volk'', legde al-Zaidi later uit. ,,Ik wilde mijn afkeer uiten van zijn plundering van mijn rijke land en het vernietigen van haar infrastructuur. Ook wilde ik mijn afkeer uitdrukken van de diaspora die door de bezetting op gang is gekomen.''



Na zijn actie werd al-Zaidi gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd omdat hij 'een bezoekend staatshoofd had aangevallen'. De man bracht negen maanden in de cel door, maar werd eerder vrijgelaten wegens goed gedrag. In 2009 verliet hij het land tijdelijk, om pas in 2011 weer terug te keren. Sindsdien opereert hij in de luwte met zijn werk voor de al-Zaidi Foundation, die zich inzet voor 'een veilige haven voor de kinderen die hun ouders verloren tijdens de Amerikaanse bezetting van Irak'.



Zijn inmiddels beroemde schoenen zal al-Zaidi niet kunnen gebruiken tijdens zijn campagne: ze werden na het incident door de Amerikaanse en Iraakse veiligheidsdiensten vernietigd.