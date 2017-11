'Man die Duitse burgemeester neerstak had politiek motief'

De autoriteiten gaan ervan uit dat er een politiek motief achter de aanslag zit, zo maakte de geschokte deelstaatpremier Armin Laschet gisteravond laat bekend. De dader, die is opgepakt, heeft volgens de minister-president uitspraken gedaan over het vluchtelingenbeleid van de burgemeester die daarop wijzen.

Burgemeester Hollstein is in Duitsland bekend geworden omdat er in Altena meer vluchtelingen worden opgenomen dan de stad volgens de verdeelsleutel verplicht is te doen. De dader maakte daar herhaaldelijk opmerkingen over. Hollstein is lid van de CDU van bondskanselier Angela Merkel.