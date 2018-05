Man (62) rijdt in op restaurant in VS: dochter en familielid gedood

Trump wil onderzoek naar mogelijke infiltra­tie campagne

2:11 De Amerikaanse president Donald Trump wil dat het ministerie van Justitie gaat onderzoeken of zijn presidentscampagne in 2016 is geïnfiltreerd of anderszins in de gaten is gehouden door de FBI voor politieke doeleinden. In een tweet liet hij gisteren weten dat hij Justitie vandaag daartoe opdracht zal geven.