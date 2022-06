Man (32) doodgeschoten die basisschool in Alabama wilde binnendringen

Zeker 34 leerlingen bevonden zich in de school toen de man probeerde binnen te dringen. De toegangsdeuren tot het gebouw waren uit veiligheidsoverwegingen gesloten.



Het slachtoffer is geïdentificeerd als Robert Tyler White (32). Hij zou ook in een politieauto hebben willen inbreken en daarover zijn aangesproken door een medewerker van de school. Daarop ontstond discussie en werd versterking opgeroepen. White zou hebben geprobeerd een wapen af te nemen. Hierop werd hij doodgeschoten. Onduidelijk is nog of hij zelf gewapend was.