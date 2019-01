Man (21) rijdt in op feestvierders Tokio; negen gewonden

Update Belgische politicus enige tijd vast in huis door poeder­brief

31 december De woning van de Belgische politicus Theo Francken (Nieuw-Vlaamse Alliantie) in Lubbeek is weer vrijgegeven. Dat gebeurde nadat de civiele bescherming de poederbrief had meegenomen die de voormalig staatssecretaris maandag ontvangen had. Niemand van het gezin of de andere aanwezigen is onwel geworden.