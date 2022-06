Malta weigert abortus van zwangere toeriste (38) die in levensgevaar is: ‘Dit is een marteling’

Een Amerikaanse vrouw die op vakantie is in Malta slaat alarm bij mensenrechtenorganisaties omdat ze van het land geen abortus mag plegen, hoewel haar eigen leven op het spel staat. De 38-jarige vrouw werd met ernstige bloedingen in het ziekenhuis opgenomen en raakt haar kindje zeer zeker kwijt. In Malta is abortus echter onder alle omstandigheden verboden.

Andrea Prudente (38) en haar partner Jay Weeldreyer (45) staan al dagenlang doodsangsten uit in het Mater Dei-ziekenhuis in Malta. Prudente dreigt na een zwangerschap van vier maanden haar ongeboren kindje kwijt te raken. De vrouw werd tijdens haar vakantie met ernstige bloedingen opgenomen in het ziekenhuis. Doktoren schreven haar een medicijn voor om haar te behoeden voor een miskraam, maar twee dagen later braken haar vliezen en moest ze opnieuw naar het ziekenhuis. Daar bleek dat haar placenta gedeeltelijk was losgekomen.

Hartslag

Een echo wees uit dat er helemaal geen vruchtwater meer in haar baarmoeder zat en dat de baby het vermoedelijk niet zou overleven. Daarbovenop kregen ze nog te horen dat ze niet zelf de zwangerschap konden afbreken zolang de foetus nog een hartslag heeft. Voor de Amerikaanse is dit niet zonder risico’s, want hoe langer deze situatie duurt hoe groter de kans is op bloedingen en infecties, die in het ergste geval tot de dood kunnen leiden. Ze testte bovendien positief op coronavirus, waardoor haar gezondheid nu extra kwetsbaar is.

Quote Dit had allemaal voorkomen kunnen worden Jay Weeldreyer, vriend van Andrea ,,Met de bloedingen en de navelstreng van de baby die door Andrea’s baarmoederhals steekt, loopt ze een buitengewoon hoog risico op infectie. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden”, zegt haar vriend tegen de BBC. ,,De baby zal niet leven, daar kunnen we niets aan veranderen. We wilden haar, we willen haar nog steeds, we houden van haar, we zouden willen dat ze kon leven, maar dat zal ze niet. En niet alleen weten we niet wanneer we onze dochter kwijtraken, ook vergroot het ziekenhuis de kans dat Andrea wordt blootgesteld aan risico's.”

Levend wegkomen

Het Amerikaanse stel is nu naarstig op zoek naar alternatieve mogelijkheden zodat alsnog kan worden overgegaan op abortus. ,,Dit is een onvoorstelbare vorm van emotionele en psychologische marteling”, zegt haar vriend tegen The Guardian. ,,Een deel van mij viert nog steeds het horen van de hartslag, maar tegelijkertijd wil ik die hartslag niet omdat dit alleen maar leidt tot meer lijden voor de vrouw van wie ik zoveel hou.”

Een medische transfer van Malta naar het Verenigd Koninkrijk is vooralsnog de enige optie die het leven van de Amerikaanse zou kunnen redden. Het ziekenhuispersoneel zou volgens het stel echter tegenstribbelen en zelfs ook weigeren om bepaalde medische dossiers met haar verzekeringsmaatschappij te delen. ,,Ik wil hier gewoon levend wegkomen”, zegt Prudente vanuit haar ziekenhuiskamer tegen The Guardian. ,,Ik had in mijn wildste dromen niet zo’n nachtmerrie kunnen bedenken.”

Haar advocaat Lara Dimitrijevic, oprichter van organisatie Malta’s Women’s Rights Foundation, zegt dat het ziekenhuis pas de medische dossiers heeft verstrekt nadat ze een klacht had ingediend. Dit heeft volgens haar de overdracht naar het Verenigd Koninkrijk flink vertraagd. ,,Het duurde een dag voordat Andrea haar dossier ontving, terwijl we te maken hebben met een noodsituatie. Iedere minuut kan Andrea's leven in gevaar brengen.”

Quote Het duurde een dag voordat Andrea haar dossier ontving, terwijl we te maken hebben met een noodsitua­tie Lara Dimitrijevic, Andrea's advocaat

Abortus in Europa

Volgens activisten doet de zaak denken aan de falende behandeling van Savita Halappanavar, die in 2012 stierf in een Iers ziekenhuis nadat artsen een verzoek om haar zwangerschap te beëindigen hadden geweigerd. Toen was er in Ierland nog een totaalverbod op abortus. Tegenwoordig is Malta het enige land in de EU dat abortus onder alle omstandigheden verbiedt, ook als de foetus geen overlevingskans heeft. Wie op het eiland een zwangerschap wil laten beëindigen, moet naar het buitenland of schaft via de zwarte markt illegale abortusmedicatie aan.

In de meeste EU-landen is abortus tijdens de eerste weken van de zwangerschap toegestaan. In het katholieke Polen zijn de mogelijkheden tot abortus sterk beperkt. Ierland heeft zijn abortuswetgeving in 2013 juist geliberaliseerd. In Nederland is het toegestaan om de zwangerschap tot de 22ste week af te breken.

Het Mater Dei-ziekenhuis in Malta wil geen commentaar geven op de zaak.

