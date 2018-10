Malta pikt 120 migranten op uit zee

Grote natuur­brand bedreigt dorpjes in Portugal

3:47 In een nationaal park aan de kust van Portugal is een grote natuurbrand uitgebroken. De krant Jornal de Notícias meldt dat meer dan vijfhonderd brandweerlieden zijn ingezet om de vuurzee te bestrijden. Het vuur verspreidt zich over het natuurpark van Sintra-Cascais, ten westen van de hoofdstad Lissabon. De inwoners van naburige plaatsjes worden uit voorzorg geëvacueerd.