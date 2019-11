Maleisische man die kat in wasdroger stopte moet drie jaar de cel in

Hij is niet de enige die de cel in moet voor het doden van de kat. In januari werd een andere Maleisische man al veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.



Op camerabeelden van de wasserette is te zien hoe beide mannen de kat in de wasdroger stoppen. Vervolgens doen ze een muntje in het apparaat, zetten ze de machine aan en verlaten het pand. Veel Maleisiërs reageerden woedend op de beelden.

„Ik hoop dat deze veroordeling een les is voor de beschuldigde én voor het publiek om niet wreed te zijn tegen dieren”, zei de rechter na zijn besluit. De man gaat echter in hoger beroep.