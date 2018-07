Maleisië doet toch onderzoek naar dood Ivana Smit

De Maleisische autoriteiten doen toch onderzoek naar de dood van het Nederlandse model Ivana Smit. De patholoog-anatoom houdt in augustus meerdere dagen zitting om te bepalen of er sprake is van verdachte omstandigheden. Als dat het geval is, dan kan hij de zaak doorverwijzen voor strafrechtelijk onderzoek.

Advocaat Sébas Diekstra, die de familie van Ivana vertegenwoordigt, bevestigt berichtgeving over de zaak in Maleisische media. ,,Het is heel goed te horen dat er nu toch onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak", zegt hij. ,,Hopelijk komt er nu meer duidelijkheid over de toedracht van haar dood." Diekstra hoopt ook dat het onderzoek duidelijkheid gaat geven over de letsels op haar achterhoofd en de blauwe plekken op haar bovenarmen, die voor de val zouden zijn ontstaan.



,,De politie zei in eerste instantie dat ze was gevallen, zonder daar een persoon aan te koppelen. Zo werd het dezelfde dag nog afgedaan'', zegt Diekstra. De familie van de vrouw begon daarop een campagne om nader onderzoek af te dwingen. Diekstra: ,,De nabestaanden hebben, gezien alle omstandigheden, de overtuiging dat er geen sprake is geweest van een ongeval."

Val

De 18-jarige vrouw overleed op 7 december vorig jaar. Ze was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar, dat ze ontmoette tijdens een avond stappen. Volgens de Amerikaanse zakenman Alexander Johnson en zijn vrouw Luna zouden zij die avond in hun hotelkamer een trio met het model hebben gehad. Wat daarna gebeurde met Ivana, is de grote vraag. Om 7.24 uur stuurde ze nog een selfie naar haar vriend. De Amerikanen beweren niets gemerkt te hebben van de fatale val omdat ze sliepen. Volgens de oom van Ivana voelt het stel zich in het nauw gedreven en zijn ze daarom een tegenoffensief begonnen.



De Maleisische politie concludeerde na het overlijden van de vrouw dat het om een ongeluk zou gaan waarbij Ivana van het balkon was gevallen, maar haar familie geloofde dit niet. Ivana werd pas uren na haar dood en geheel ontkleed gevonden.



Na het slechte nieuws is de familie van Ivana naar Kuala Lumpur vertrokken. Hun vermoeden dat er meer aan de hand is, werd daar gesterkt. Daarop schakelden zij de Britse onderzoeksjournalist en voormalig politierechercheur Williams-Thomas in om onderzoek te doen in Maleisië. Hij verhoorde getuigen en bemachtigde foto's en camerabeelden die nog niet eerder waren vrijgegeven. Volgens Williams-Thomas moest haar dood worden behandeld als een moordzaak.

Bevindingen

Uit zijn onderzoek kwamen drie bevindingen naar voren die volgens hem niet zijn te rijmen met de val. Zo had Ivana een wond op haar achterhoofd, die zou zijn ontstaan vóórdat ze van het balkon viel. Deze verwonding zou haar niet hebben gedood, maar mogelijk wel het bewustzijn hebben ontnomen. Ook had ze blauwe plekken op haar bovenarmen. Daarnaast zou uit foto's die Williams-Thomas heeft gezien, blijken dat er nauwelijks bloed werd aangetroffen – ondanks de val van twintig hoog. Dat duidt erop dat ze mogelijk al dood was toen ze naar beneden stortte. Ook zelfmoord werd door hem zeer onwaarschijnlijk geacht.

Volledig scherm Een foto van de 19-jarige Ivana Smit tijdens de uitvaartplechtigheid. Het fotomodel overleed na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. © ANP Een andere reden waarom ze niet gevallen kan zijn, is de hoge concentratie van de amfetamine paramethoxymethamphetamine die in haar bloed werd gevonden. Deze concentratie was zó hoog, dat die in combinatie met andere drugs en alcohol dodelijk kan zijn geweest. Ze moet in ieder geval buiten westen zijn geweest. Volgens haar familie zouden de drugs aan de jonge vrouw zijn toegediend.



In juni van dit jaar loofde Ivana's familie een beloning van 50.000 dollar (bijna 43.000 euro) uit voor de tip die zou leiden tot de aanhouding van degene die verantwoordelijk is voor de dood van de 18-jarige vrouw.

Openbaar Ministerie

Advocaat Diekstra kreeg in Nederland het Openbaar Ministerie zover dat eind december een oriënterend onderzoek naar de dood van het fotomodel werd ingesteld. Het OM bestudeerde het autopsierapport van de Maleisische autoriteiten én het rapport dat de Nederlandse forensisch-patholoog Frank van de Goot opstelde toen het lichaam van Smit in Nederland terug was. Of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek gaat komen, is nog niet duidelijk.

Bekijk hieronder ook laatste beelden van Ivana: