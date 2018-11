Maker elektrische stoel bezorgd over naderende ‘onmenselijke’ executie

Edmund Zagorski, die in 1984 de doodstraf kreeg voor de moord op twee mannen tijdens een drugsdeal, had eigenlijk al drie weken geleden dood moeten zijn. Maar door enkele juridische manoeuvres leeft hij nog steeds. Eén van zijn belangrijkste verzoeken was om in de elektrische stoel te worden geëxecuteerd. De injectie die in Tennessee wordt gebruikt, zou hem een lange en pijnlijke dood kunnen opleveren. Vijfendertig seconden met twee elektrische shocks van 1.750 volt versus een spuitenreeks waarbij hij misschien pas na 18 minuten sterft? Zagorski is formeel: de stoel, alstublieft. Hij krijgt nu wat hij wil en vandaag is het zover.

Marteling

Zagorski is niet de enige die liever geen spuitje krijgt. Het is zelfs een groeiende trend in de VS. In juli nog vroegen acht terdoodveroordeelden in Alabama om te sterven in de ‘gaskamer’ middels stikstofverstikking in plaats van via dodelijke injectie. Ook een crimineel uit Missouri tekende voor die theoretische optie van een executie met stikstof.

In alle gevallen hetzelfde verhaal: de misdadigers wilden niet minutenlang gemarteld worden voor zij sterven. In alle drie de staten gebruiken wordt het verdovingsmiddel midazolam gebruikt in de injectie. En daar zit het probleem. Volgens experts zorgt midazolam ervoor dat gedetineerden niet volledig het bewustzijn verliezen terwijl het gif door hun aderen stroomt. In Tennessee is stikstofverstikking echter geen optie en blijft de elektrische stoel over als enige alternatief.

‘Death watch’

In de Verenigde Staten werd de elektrische stoel voor het laatst in 2013 gebruikt. De staat Tennessee heeft haar exemplaar zelfs al 11 jaar niet meer gebruikt. Het werd voor het laatst ingezet in 2007, voor kindermoordenaar Daryl Holton.

Amerikaanse staten zijn er met reden van afgestapt, zegt Robert Dunham, directeur van het Death Penalty Information Center, dat statistieken over executies bijhoudt. ,,Het blijft toch een beangstigend beeld, gevangenen die worden vastgebonden in een stoel met een doodskleed over hun gezicht en hun bewegende lichamen als de elektriciteit zich een weg door hun lijf baant.” En dan zijn er nog mogelijke brandwonden en verontrustende beelden van rook en bloed en brandgeur bij mislukte elektrocuties.

En toch is Zagorski zeker van zijn keuze. Afgelopen dinsdag werd de man op ‘death watch’ geplaatst, wat wil zeggen dat hij naar een cel is verplaatst vlak naast de executiekamer waar hij vandaag op de elektrische stoel plaatsneemt.

Volledig scherm Fred Leuchter (midden) bij het controlepaneel van de elektrische stoel in 1989. © AP

Fantast

Aan die stoel hangt nog wel een opmerkelijk verhaal, want hij werd gebouwd door een verguisde zelfverklaarde executie-expert die vandaag niet langer welkom is in Amerikaanse gevangenissen. Fred Leuchter had jarenlang een succesvolle carrière in de business van doodstraffen. Tussen 1979 en 1990 werkte hij aan verschillende executiemachines zoals elektrische stoelen, gaskamers en injectie-apparaten voor zeker 27 Amerikaanse staten.

Tot hij zijn reputatie zelf besmeurde met de claim dat er geen gaskamers waren in het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Na zijn opmerkingen over de Holocaust kwam aan het licht dat de man helemaal geen ingenieursdiploma of een vergunning had, ook al had hij zichzelf al die tijd gepromoot als ingenieur. In het jaar 1999 kwam er een documentaire uit over de opkomst en ondergang van de fantast.

Hoe het mogelijk was dat de man zijn werk zo lang kon doen? ,,De meeste gekwalificeerde personen willen niet echt iets te maken hebben met executies”, legt rechtenprofessor Deborah Denno uit, die een artikel over Leuchter schreef. ,,Zelfs toen hij niet langer welkom was in het gevangeniswezen, bleven gevangenisbeambten hem contacteren. Omdat ze letterlijk niemand anders hadden.”

Volledig scherm Archiefbeeld van 13 oktober 1999. Toenmalig cipier Ricky Bell geeft een rondleiding in de executiekamer van het Riverbend Maximum Security Institution in Nashville, Tennessee. © AP

Klaar voor gebruik

Leuchter staat volledig achter de elektrische stoel in Tennessee, die hij in 1988 nog herbouwde. Maar aan persagentschap AP verklaart hij vandaag dat hij vreest dat de stoel mogelijk zal falen, door aanpassingen die anderen hebben gemaakt in de tijd dat hij er niet meer mocht aankomen. ,,Waar ik nu bezorgd om ben is dat Tennessee een elektrische stoel heeft die iemand pijn gaat doen of voor problemen gaat zorgen. En mijn naam staat erop”, aldus Leuchter.

Gouverneur Bill Haslam ontkent die bewering. ,,Ik heb heel veel vertrouwen in onze dienst Penitentiaire Inrichtingen”, reageert de gouverneur. ,,We hebben meermaals met hen gesproken en zij hebben ons verzekerd dat de stoel klaar is voor gebruik.” Uit documenten blijkt dat de stoel op 10 oktober nog aan een inspectie is onderworpen en aan alle criteria voldeed. Volgens Leuchter kunnen ze hem toch maar beter niet gebruiken. ,,Hij werkte de eerste keer. Maar ik denk dat ze geluk hadden. Ik denk niet dat het heel menselijk zal worden.”