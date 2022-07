Makaken terroriseren stad in Japan: al 58 mensen gewond

Toch betekent de dood van de aap niet het einde van de aanvallen, andere leden van de groep veroorzaken nog steeds incidenten. Een vrouw werd aangevallen door een aap terwijl ze de was op haar veranda hing, een ander slachtoffer raakte gewond aan haar tenen. Beide slachtoffers waren verrast door hoe groot en dik de apen waren, schrijft persbureau AP. Een vader vertelde aan de lokale krant Mainichi Shimbun hoe een aap zijn huis binnendrong. ,,Ik hoorde gehuil vanaf de begane grond, dus ik rende naar beneden. Daar zag ik een aap gebogen over mijn kind.”

Niemand is tot nu toe ernstig gewond geraakt, wel kreeg iedereen het advies zich in het ziekenhuis te laten behandelen. In enkele gevallen moest een ambulance ter plaatse komen.

Verdovingspistolen

Vanwege de aanvallen – op 58 mensen sinds 8 juli – heeft het gemeentehuis van Yamaguchi een speciale eenheid ingehuurd om de dieren te verjagen met verdovingspistolen. De apen zijn niet geïnteresseerd in voedsel, dus bleken de vallen die zijn gezet niet te werken. De beesten richten zich op kinderen en ouderen, zeggen de autoriteiten, al zijn er recent ook volwassen mannen aangevallen. Sommige inwoners zeggen tegen lokale media dat ze nu paraplu's of tuingereedschap bij zich dragen om zichzelf te kunnen beschermen.

De apen die de gemeenschap terroriseren zijn Japanse makaken, het soort dat vaak wordt afgebeeld terwijl ze vreedzaam in warmwaterbronnen in het land baden. Hoewel Japan geïndustrialiseerd en stedelijk is, bestaat een behoorlijk deel van het land uit bergen en bossen. Zeldzame aanvallen op mensen door een beer, zwijnen of andere dieren in het wild hebben er plaatsgevonden, maar over het algemeen niet door apen.