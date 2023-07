Majoor luchtmacht in Congres: ‘VS verbergen UFO’s en proberen ze na te bouwen’

Hoewel de beweringen van veteraan majoor David Grusch bij sommigen ongetwijfeld beelden van groene mannetjes oproepen, waren ze toch geloofwaardig genoeg voor Amerikaanse wetgevers om de voormalige piloot aan te horen. Hij getuigde dan ook voor een commissie over de ‘UAP’s’, oftewel ‘ongeïdentificeerde luchtfenomenen’, wat de officiële term is die de Amerikaanse overheid gebruikt in plaats van UFO's.

Zowel Democraten als Republikeinen hebben de afgelopen jaren aangedrongen op meer onderzoek naar de luchtfenomenen. Ze beschouwen het als een kwestie van nationale veiligheid. De waarnemingen van UAP’s zouden namelijk te maken kunnen hebben met activiteiten van vijanden van de VS.

Afgevaardigde Glenn Grothman, een Republikein uit Wisconsin, zat de hoorzitting van de commissie voor en grapte tegen het in groten getale aanwezige publiek: ,,Welkom bij de meest opwindende subcommissie in het Congres deze week.”

Serieus

Grusch was echter zeer serieus. Hij vertelde dat hij in 2019 door het hoofd van een taskforce voor UAP’s was gevraagd om alle geheime programma’s met betrekking tot de missie van de taakgroep te identificeren. Destijds was Grusch gedetacheerd bij het National Reconnaissance Office, het bureau dat verantwoordelijk is voor Amerikaanse spionagesatellieten.

,,Tijdens mijn werkzaamheden werd ik geattendeerd op het bestaan van een al decennia durend programma voor het bergen van gecrashte UAP’s en het namaken daarvan. Ik kreeg echter geen toegang tot het programma”, aldus de klokkenluider. Grush werd ook gevraagd of de Amerikaanse overheid informatie had over buitenaards leven. De klokkenluider antwoordde dat de VS waarschijnlijk al sinds de jaren dertig op de hoogte zijn van ‘niet-menselijke’ activiteiten.

‘Klokkenluider’

Grusch zegt dat hij na zijn ontdekking besloot een ‘klokkenluider’ te worden en dat hij te maken heeft gehad met vergeldingsmaatregelen omdat hij zijn bevindingen deelde. Hij weigerde specifieker te zijn, daarbij verwijzend naar een lopend onderzoek: ,,Sommige tactieken die ze gebruikten waren zeer wreed en betreurenswaardig. Ze hebben me zowel professioneel als persoonlijk pijn gedaan”, zei hij.

Democraten én Republikeinen toonden belangstelling voor de beweringen van Grusch. Er klonk een meer nuchtere toon dan tijdens eerdere hoorzittingen met klokkenluiders die werden geprezen door Republikeinen, maar bekritiseerd door Democraten.

Wetgevers van beide partijen ondervroegen Grusch over zijn onderzoek naar UFO’s en de gevolgen waarmee hij werd geconfronteerd en hoe ze meer te weten konden komen over de vermeende programma’s van de overheid. ,,Ik neem aan dat u betoogt dat we échte transparantie en rapportagesystemen nodig hebben, zodat we duidelijkheid kunnen krijgen over wat er daarbuiten gebeurt”, zei de Democratische afgevaardigde Jamie Raskin uit Maryland.

Elk ongeautori­seerd object in ons luchtruim beschouwen we als een bedreiging voor de veiligheid. Ronald Moultrie, de staatssecretaris van Defensie

Verklaring ministerie van Defensie

In een verklaring doet het Pentagon de beweringen van Grusch echter af als onzin. Woordvoerster Sue Gough van het ministerie van Defensie zei dat onderzoekers ‘geen verifieerbare informatie hebben ontdekt om beweringen te onderbouwen dat programma’s met betrekking tot het bezit of namaken van buitenaards materiaal in het verleden hebben bestaan of momenteel bestaan’. In de verklaring ging ze echter niet in op UFO’s waarvan niet wordt vermoed dat ze buitenaardse objecten zijn.

Sommige wetgevers bekritiseerden het Pentagon ook omdat het in een geheime briefing niet meer details verstrekte of beelden vrijgaf die aan het publiek konden worden getoond. Bij eerdere hoorzittingen lieten ambtenaren van ministerie van Defensie een video zien die was opgenomen vanuit een F-18 militair vliegtuig en waarop een ballonachtige vorm te zien was.

Ambtenaren van het Pentagon zeiden in december dat ze ‘enkele honderden’ nieuwe rapporten hadden ontvangen sinds ze opnieuw begonnen waren met het onderzoeken van rapporten over UFO’s. Maar op dit moment ‘hebben we niets gezien (...) dat zou ons doen geloven dat alle objecten die we hebben gezien van buitenaardse oorsprong zijn’, zei Ronald Moultrie, de staatssecretaris van Defensie voor inlichtingen en veiligheid. ,,Elk ongeautoriseerd object in ons luchtruim beschouwen we als een bedreiging voor de veiligheid.”