Mai-Lan werd door Hefner zelf uitgenodigd naar LA te komen

Een week lang bivakkeerde de toen 19-jarige Mai-Lan op de Playboy Mansion van de gisterennacht overleden Hugh Hefner. Ze dineerde met de Playboy himself, keek een filmpje in zijn bioscoopzaal en at een ontbijtje aan zijn tafel. ,,En thank God, ben ik niet uitgenodigd om naar boven te gaan. Hij viel geloof ik op blond.''