Maffiagetuigen Italië in gevaar: vooral hun kinderen zijn de dupe van uiterst strenge regels

Een en ander blijkt uit een onderzoek van de parlementariër Piera Aiello, die zelf ook jaren in een getuigenbeschermingsprogramma zat, nadat ze de moordenaars van haar man had aangegeven.



In ongeveer zestig gesprekken vertellen maffiagetuigen dat hen het recht op studie of werk wordt geweigerd. Anderen zouden gedreigd zijn hun zeggenschap over hun kinderen te verliezen of dat hun échte identiteit zou worden onthuld. ,,Ik heb geen enkel positief geluid gehoord,” zegt parlementariër Aiello in de Italiaanse pers.