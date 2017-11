Macron wil 'seksistische cultuur' van Frankrijk tegengaan

In een toespraak van bijna een uur in het Elysée-paleis gaf MAcron aan dat er vorig jaar 123 vrouwen door geweld om het leven zijn gekomen in Frankrijk. Hij hield een moment stilte voor deze slachtoffers en verklaarde dat het tijd wordt dat de schaamte bij het 'andere kamp' komt te liggen.

Strenger

Volledig scherm Macron schudt de hand van comediènne Florence Foresti, ambassadeur van 'Women Safe'. © ANP Het plan van Macron moet vrouwen aanmoedigen om actie te ondernemen, de wetgeving strenger maken en voorlichting en scholing beter maken, te beginnen bij de kleuterschool. Macron gaf aan dat 'geweld' vele vormen aanneemt, zeker op het werk. Dat is volgens hem het resultaat van de ontstane ongelijkheid en een vals gevoel van superioriteit bij mannen.



Leerkrachten in het kleuteronderwijs zullen worden opgeleid om de 'niet-onderhandelbare' gelijkheid tussen de seksen duidelijk te kunnen maken aan kinderen.



,,Wat een veilige haven zou moeten zijn wordt nu vaak een jachtgrond, alleen maar omdat mannen hun leeftijd, autoriteit, positie of simpelweg geweld kunnen gebruiken", zei de Franse president. Wel gaf hij aan dat Frankrijk geen samenleving moet worden waarin elke omgang tussen mannen en vrouwen verdacht wordt. ,,We zijn geen puriteinse samenleving", zei Macron.

Straffen

Onder de voorgestelde maatregelen is een voorstel om klachten sneller te gaan behandelen. Ook zullen seksuele misdrijven met minderjarigen minder snel gaan verjaren, in het wetsvoorstel dat volgend jaar gepresenteerd wordt is de verjaringstermijn 30 in plaats van de huidige 20 jaar.

President Macron wil ook meer maatregelen nemen om enige ambiguïteit in de wetgeving rondom meerderjarigheid in de seksuele omgang weg te nemen. Dat voornemen volgt op de woede in het land die ontstond nadat eerder dit jaar een rechtbank vond dat een meisje van 11 meerderjarig was in seksuele zin. De president stelde een leeftijd van 15 jaar voor, de huidige leeftijd waarop iemand in Frankrijk in het algemeen als meerderjarig wordt gezien. Dat is ook de leeftijd waarop Macron zelf zijn vrouw ontmoette.

Ook in buurland Italië speelt de kwestie van seksueel geweld en gelijkheid tussen de seksen steeds meer. Kamervoorzitster Laura Boldrini liet haar ongenoegen blijken over het feit dat de 'Weinstein kwestie' in Europa vrouwen niet erg heeft geïnspireerd zich uit te spreken over seksuele intimidatie.