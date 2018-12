Macron smeekt oppositie uit angst voor gele hesjes: help de rust terug te brengen

De Franse president Emmanuel Macron lijkt niet meer te weten hoe hij de onrust in zijn land, ontstaan door de opstand van de gele hesjes, moet bezweren. Hij richt zich direct tot ‘de politieke partijen, vakbonden en werkgevers om op te roepen tot rust en kalmte in het land', aldus Benjamin Griveaux, de woordvoerder van Macron aan het eind van de Franse ministerraad.

De Franse autoriteiten zijn doodsbang voor een nieuwe geweldsexplosie komende zaterdag, als de gele hesjes weer van plan zijn om op de Champs-Elysées te gaan demonstreren. Afgelopen zaterdag liep de manifestatie volledig uit de hand. Er vielen bijna 150 gewonden, en meer dan 400 mensen werden gearresteerd. Overal in de straten rond de Champs-Elysées waren rellen, de Arc de Triomphe (met daaronder het graf van de Onbekende Soldaat) werd beklad en in het interieur was sprake van een heuse beeldenstorm. Winkels werden geplunderd, een café werd compleet gesloopt, vele tientallen auto's werden in brand gestoken.

Om die orgie van geweld een halt toe te roepen is aangekondigd dat een aantal maatregelen (zoals de accijnsverhoging per 1 januari, duurdere elektriciteit, gas en stookolie en de strengere autokeuring) uitgesteld en wordt zelfs overwogen om opnieuw een vermogensbelasting (die anderhalf jaar geleden door Macron werd geschrapt) in te voeren. Die maatregel maakt dat de gele hesjes Macron omschrijven als ‘president van de rijken’. ,,Volgens de president willen sommige van de actievoerders maar een ding: een aanval openen op de republiek’’, aldus Griveaux.

Media-offensief

Niet minder dan negen ministers waren vanochtend te gast bij diverse radio- en televisiezenders, om duidelijk te maken wat de doelen van de Franse regering zijn. Zo verklaarde minister Muriel Pénicaud (Werkgelegenheid): ,,Chaos zaaien is niet de remedie tegen financiële problemen aan het einde van de maand’’, aldus de bewindsvrouw.

Vanmiddag riep premier Edouard Philippe in de Assemblée Nationale (de Franse Tweede Kamer) om de komende dagen ‘verantwoordelijkheid’ te dragen. ,,Ja, ik roep op tot verantwoordelijk gedrag’’, aldus Philippe. Wel waarschuwde hij dat het begrotingstekort in Frankrijk niet op mag lopen en dat er geen nieuwe belastingen ingevoerd moeten worden. Ik wil onze kinderen niet opzadelen met een grotere schuld.’’

Intussen zijn dertien personen in staat van beschuldiging gesteld voor het vernielen van de Arc de Triomphe. Drie van hen zitten nog altijd vast, een tiental is weer op vrije voeten, maar moet zich regelmatig bij de politie melden. Van de 412 arrestanten van afgelopen zaterdag worden er 227 zeker vervolgd. Een derde van de arrestanten is inmiddels vrijgelaten. De meest radicale gele-hesjesdragers willen niet alleen de concessies, maar ook het vertrek van president Macron: ,,We nemen geen genoegen met de kruimels, we willen het hele stokbrood’’, aldus een van hen.

Volledig scherm Veel gele hesjes willen af van de Franse president. ‘Macron, rot op', staat op dit protestbord, vandaag gefotografeerd bij Bordeaux. © REUTERS