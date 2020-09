Macron leest Libanon de les, waarom is ‘Parijs van het Midden-Oosten’ hem zo dierbaar?

Onderzoek naar mysterieu­ze dood twaalf olifanten in Zimbabwe

31 augustus De overheid in Zimbabwe heeft een onderzoek geopend naar de mysterieuze dood van twaalf jonge olifanten in de buurt van het Hwange-reservaat, in het westen van het land. Eerder dit jaar stierven in buurland Botswana ook al meer dan 350 olifanten onder vreemde omstandigheden.