Macron gaat buitenlandse imams weren

Risicowijken

Verder komt er een wijkgerichte aanpak tegen radicalisering. De afgelopen twee jaar is daarmee al geëxperimenteerd in vijftien zogeheten ‘risicowijken’ waar extremistische moslims hun boodschap verkondigen. ,,In die periode hebben we daar 152 cafés, 15 gebedshuizen, 12 centra voor cultuur of sport en 4 scholen gesloten.’’



Macron noemde dat een succes en zei dat de aanpak in het hele land wordt ingevoerd. Daarvoor zullen extra agenten naar wijken worden gestuurd.



De aankondigingen van de president zijn een ommekeer in zijn beleid. Macron richtte zich sinds zijn verkiezing in 2017 vrijwel uitsluitend op economische en sociaal-economische kwesties. Vanaf dit jaar komen veiligheid en migratie centraal te staan. Maar Macron wil er ook voor waken om moslims te stigmatiseren, zei hij. ,,Het is niet makkelijk om je een Frans burger te voelen als de overheid niet altijd even liefdevol met je is omgegaan.’’