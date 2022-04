Macron de minst overtuigende verkiezingswinnaar sinds 1969: ‘Ze beloven van alles’

Boete voor 30-jarige Nederlan­ders die in Trevifon­tein sprongen

De politie in Rome heeft twee 30-jarige Nederlanders aangehouden die vrijdag een bad wilden nemen in de beroemde Trevifontein in de Italiaanse hoofdstad. De website Roma Today schrijft dat de twee boetes hebben gekregen van meer dan 1000 euro.

23 april