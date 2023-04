Machtsstrijd Soedan: oproep tot Suikerfeest-bestand genegeerd, dodental loopt op

De RSF had om 06.00 uur een ‘wapenstilstand van 72 uur’ aangekondigd voor het islamitische feest waarmee het einde van de Ramadan wordt gevierd. Het tijdelijke bestand zou ook de gelegenheid geven humanitaire corridors te openen voor de evacuatie van burgers en het bezoeken van familieleden, liet de militie in een persbericht weten. Het leger reageerde niet op de aankondiging.

Khartoem was vrijdagmorgen, net als afgelopen nacht, het toneel van hevige beschietingen en luchtaanvallen. Volgens de artsenvakbond werden nieuwe ziekenhuizen in de hoofdstad zwaar beschadigd en zijn ook vier vestigingen getroffen in al-Obeid, zo’n 350 kilometer zuidelijker. Medici hebben gewaarschuwd voor een catastrofe nu veel ziekenhuizen niet meer functioneren. Sinds het uitbreken van de gevechten, zes dagen geleden, zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al 413 mensen gedood en 3551 gewond geraakt in het Afrikaanse land. Onder de doden zijn minstens negen kinderen.

De strijdende partijen spraken al twee keer een wapenstilstand af, maar ook die werden niet nageleefd. Legerleider Abdel Fattah al-Burhan ziet geen heil in gesprekken met zijn rivaal Mohamed Hamdan Dagalo, de commandant van de Rapid Support Forces (RSF). De RSF stemde in met een driedaags staakt-het vuren tijdens het Suikerfeest, na een oproep daartoe van VN-topman António Guterres en de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken. Het leger reageerde ook daar niet op. Legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan bracht het onderwerp ook niet ter sprake in een van te voren opgenomen speech op de Facebook-pagina van de strijdkrachten.

Evacuatie

Volgens de VN zitten tienduizenden mensen thuis vast zonder elektriciteit en stromend water. Ook de voedselvoorraden raken bij veel huishoudens op en medische faciliteiten moeten noodgedwongen sluiten. Enkele tienduizenden Soedanezen zijn gevlucht naar buurland Tsjaad.

Steeds meer landen willen hun burgers uit Soedan evacueren, wat erg lastig is vanwege de gevechten, of treffen alvast voorbereidingen voor het geval de situatie verder escaleert. Nederland heeft woensdag drie militaire vliegtuigen naar Jordanië gestuurd, waar zij stand-by staan voor het geval een evacuatie van burgers uit Soedan mogelijk wordt.

Volledig scherm Inwoners van Khartoem bij een bus die hen naar veiliger oorden moet brengen. © REUTERS

‘Poging tot staatsgreep’

De bloedige machtsstrijd tussen de RSF en het Soedanese leger brak zaterdag uit, waardoor een internationaal gesteund plan voor een overgang naar een burgerdemocratie ontspoorde, vier jaar na de val van de islamitische autocraat Omar al-Bashir door massale protesten en twee jaar na een militaire staatsgreep. De RSF zegt dat het moet handelen uit ‘zelfverdediging’ om ‘een poging tot staatsgreep’ af te weren, eraan toevoegend dat het zich inzet voor een ‘volledig staakt-het-vuren’ tijdens de wapenstilstandsperiode.

Na de staatsgreep van 2021 - daarna was er nog eentje - werd Soedan bestuurd door een militaire raad. Binnen die raad leven grote verschillen over de richting die het land op moet en vooral of en wanneer de beloofde overgang naar een burgerregering kan starten.

Twee kemphanen gaan voorop in die strijd: aan de ene kant generaal Abdel Fattah al-Burhan, het hoofd van de reguliere strijdkrachten en in feite de president van het land. Aan de andere kant luitenant-generaal Mohamed Hamdan Daglo, de plaatsvervanger van de president en de leider van de sterke paramilitaire strijdmacht - Rapid Support Forces (RSF). Deze strijders bevechten elkaar nu op belangrijke strategische plaatsen in de hoofdstad Khartoem.

Integratie

Volgens waarnemers zou generaal Mohamed Hamdan Daglo, beter bekend als Hemedti, zijn strijdmacht moeten zien opgaan in het reguliere Soedanese leger. De vraag is dan wie die gecombineerde strijdmacht moet leiden en wie dus de échte baas is in het land. Het geweld volgde op dagen van spanning toen milities van de RSF in het hele land werden gemobiliseerd en op strategische plaatsen in het land werden gepost. Het leger zag dit als een bedreiging. Wie begonnen is met schieten, is nog onduidelijk maar Afrikaanse diplomaten ijveren voor een staakt-het-vuren.