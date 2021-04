Machtsstrijd om Merkels stoel: CDU-top kiest ‘der Armin’ als kandidaat

CDU-voorzitter Armin Laschet (60) is gekozen als lijsttrekker voor de opvolging van bondskanselier Merkel. Dat heeft het federale directiecomité van de CDU maandagnacht beslist na een spoedzitting van ruim zes uur met uiteindelijk een geheime stemming. Daarmee lijkt een eind gekomen aan een machtsstrijd tussen twee ‘kroonprinsen’ van CDU en zusterpartij CSU die grote verdeeldheid veroorzaakte binnen de zogenoemde Union en een kloof blootlegde tussen partijleiding en basis van de christendemocraten.

Laschet kreeg 31 van de 46 stemmen. CSU-voorzitter Markus Söder kreeg 9 stemmen. Zes prominenten onthielden zich van stemming. De basis van de CDU staat nochtans achter Söder. De Beierse deelstaatleider (54) geldt als iemand die polariseert maar ook kan aanpakken en is volgens peilingen de beste kandidaat om voor de Union van CDU en haar kleine zusje CSU de parlementsverkiezingen in september te winnen.

Söder, die de unanieme steun kreeg van zijn partij, zag zijn populariteit de afgelopen maanden stijgen vanwege zijn ‘harde’ coronakoers en leiderschap. Dat laatste kunnen de zusterpartijen wel gebruiken want ze zitten in een crisis veroorzaakt door een mondkapjes- en lobbyschandaal. Bovendien zit de CDU-top in Berlijn niet op dezelfde golflengte als de partijafdelingen in het oosten van Duitsland - met de rechts-radicale AfD als concurrent - en ook die afdelingen zijn pro-Söder.

CDU-voorzitter Armin Laschet (60), tevens minister-president van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), kreeg vorige week al de zegen van het federale comité maar dat was een steunbetuiging zonder stemming. Andere partijorganen zijn verdeeld. Net als de achterban. Vooral omdat Söder blijft stijgen in de peilingen en ook de CDU/CSU omhoog trekt. Daarmee nemen de kansen op een verkiezingsoverwinning met hem toe. Laschet noemt de peilingen een ‘momentopname’ waaraan niet te veel gewicht moet worden gehecht en is van mening dat het op de inhoud aankomt. Hij geldt als ‘aarzelaar’ maar ook als ‘verbinder’ en een gematigde partijleider die Merkels middenkoers vaart.

Lot in handen CDU-top

Söder legde zijn lot maandagmiddag in handen van de CDU-top. ,,Zoals ik vorige week maandag al zei, ben ik bereid mijn verantwoordelijkheid te nemen mits een brede meerderheid van grote zus CDU dit wil. Met breed bedoel ik partijbestuur, Bondsdagfractie en basis’’, verklaarde hij tijdens een persmoment in München. De CSU-voorzitter zei dat zijn partij en hij ‘elke beslissing’ van de CDU zouden respecteren. ,,Wordt het Armin dan krijgt hij mijn volle steun, is het omgekeerd dan hoop ik op zijn steun.’’

Tot nu toe waren er bij de federale verkiezingen in Duitsland telkens twee kandidaten voor het bondskanselierschap: van CDU/CSU en van de SPD. Die laatste partij koos minister van Financiën Olaf Scholz als lijsttrekker. Beide kandidaten krijgen nu concurrentie van covoorzitter Annalena Baerbock (40), maandag verkozen tot kandidaat van Bundnis 90/Die Grünen. Ze is de tweede vrouwelijke kanselierskandidaat na Angela Merkel. Die werd eind 2005 verkozen en schreef geschiedenis als eerste vrouwelijke regeringsleider van de Bondsrepubliek, maar is niet meer verkiesbaar.

De Groenen zijn volgens de peilingen de tweede populairste partij in Duitsland en vormen daarmee geduchte concurrentie voor CDU/CSU. Die zijn nog steeds de sterkste (rond 28 procent), maar de Groenen komen dichterbij (rond 21 procent) en het bondskanselierschap is daarmee realistisch voor de partij.

