Maanraket Nasa begint mogelijk volgende maand aan proefvlucht

Amerika wil via de maan naar Mars: hoogtepunt is landing van de eerste vrouw op de maan

Generale repetitie

De Verenigde Staten willen over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug brengen, voor het eerst sinds 1972. Daarvoor is de krachtigste raket ooit gebouwd, het Space Launch System (SLS). Helemaal boven in die draagraket zit het nieuwe vaartuig dat naar de maan en terug moet: de Orion. Als generale repetitie moet een ruimtevaartuig zonder mensen aan boord de moeilijke oversteek maken. Die reis heen en terug duurt ongeveer anderhalve maand.

Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig na de lancering vanaf Kennedy Space Center bij Cape Canaveral ongeveer anderhalf uur lang rond de aarde vliegt, om dan gas te geven en te beginnen aan de oversteek naar de maan. Vijf tot zes weken later zou hij met een plons in de Grote Oceaan moeten terugkeren op aarde.

Bij de vluchten naar de maan en terug zitten de astronauten voorin, in een Amerikaans deel. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld. De zonnepanelen die elektriciteit opwekken komen uit Leiden.

Ruimtetoerisme

De eerste toerist in de ruimte ooit, Dennis Tito, wil opnieuw de ruimte in. Samen met zijn vrouw Akkiko wil hij met SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, een rondje om de maan maken. Hoeveel de Tito’s hebben betaald voor dat reisje is niet bekendgemaakt.

Het echtpaar zal samen met tien andere passagiers ongeveer een week de ruimte in gaan. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk, want het ruimtevaartuig Starship is nog niet af. Daar worden momenteel nog testvluchten mee uitgevoerd, maar het ruimteschip is nog niet daadwerkelijk buiten de dampkring geweest. Ook is nog niet duidelijk wie de andere passagiers zijn.

Tito werkte ooit kort bij Nasa en richtte in 1972 investeringsmaatschappij Wilshire Associates op. Daarmee werd hij rijk en in 2001 betaalde hij Rusland 20 miljoen dollar voor een verblijf van een week in ruimtestation ISS. Sindsdien is ruimtetoerisme gangbaarder geworden en brengen bedrijven als Blue Origin en Virgin Galactic mensen tegen betaling naar het randje van de ruimte.

De inmiddels 82-jarige Tito bezocht SpaceX vorig jaar met zijn 57-jarige vrouw. Daar werd hem gevraagd of hij zo’n ruimtevlucht of een nieuwe trip naar het ISS zou willen maken. Tito zei daarop dat hij naar de maan wilde en zijn vrouw zei hetzelfde. ,,Zo is het begonnen.”