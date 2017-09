Maak kennis met het nieuwste snufje van de archeoloog: de mol

De Vlaamse archeoloog Jan Trachet kwam min of meer toevallig op de harige gravers als archeologisch wapen. ,,We doen hier in Vlaanderen onderzoek naar een verdwenen havenstadje uit de Middeleeuwen. We konden niet in de grond graven, omdat dat de bodem zou verstoren'', vertelt Trachet. ,,Daarom werkten we vooral met scanners en drones, die structuren in de grond kunnen opsporen. Maar onverwacht hebben molshopen ons daarbij goed geholpen."



De voorpoten van een mol, met zijn lange vingers en platte nagels, zijn ideaal om enorme gangenstelsels mee te graven. Molshopen ontstaan uit de aarde die vrijkomt bij het bij het graven. Deze grond is niet meer nodig voor het verstevigen van de wanden en wordt door het beestje naar buiten geduwd.