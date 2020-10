Luxereis van Belgische blogger (26) blijkt betaald met verkoop van kinderporno

De Belg verscheen een tiental dagen geleden voor de Australische rechtbank, maar werd al in 2019 opgepakt in Sydney. Hij was toen al drie maanden door Australië aan het trekken. Hij verbleef er in luxueuze resorts, ging skydiven, bungeejumpen en duiken en deelde daarvan foto’s met zijn duizenden volgers.

Voor hij in 2018 in Australië aankwam, verbleef de Belg in Thailand. Al die tijd leidde hij een geheim dubbelleven. In dure hotels verkocht hij van achter zijn laptop kinderporno voor 50 euro per pakket. In die pakketten zaten foto’s en video’s van misbruikte kinderen van over heel de wereld. Via kanalen als Tumblr, Snapchat en Instagram maakte hij er zelfs reclame voor.