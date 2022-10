Lula voor het eerst op voorsprong in nek-aan-nekrace met Bolsonaro om Braziliaans presidentschap

UPDATE/met videoDe presidentsverkiezing in Brazilië draait uit op een nek-aan-nekrace tussen de twee kandidaten, de extreemrechtse zittende president Jair Bolsonaro en zijn linkse tegenstander Luiz Inácio Lula da Silva. Nadat bijna 70 procent van de stemmen is geteld, heeft Lula voor het eerst een voorsprong genomen op Bolsonaro: 50,01 procent tegen 49,99 procent van de stemmen. Nadat de helft van de stemmen was geteld, lag de huidige president nog zo’n 0,6 procent voor. Na een kwart van de stemmen was zijn voorsprong op Lula nog 2,5 procent.

De tussentijdse tellingen, die min of meer ‘live’ bekend worden gemaakt door het Braziliaanse Kiestribunaal (TSE) kunnen nogal variëren, al naar gelang de regio’s die binnenkomen. Sommige regio’s van het land zijn gekende ‘Bolsonaro’-gebieden, andere juist ‘Lula-bastions’.

Spanning

De 156 miljoen kiesplichtige Brazilianen trokken zondag in een sfeer van spanning, nervositeit en hoop naar de stembus. De laatste peilingen, kort voor de verkiezingsdag, gaven aan dat Lula, zoals de kandidaat van de Arbeiderspartij (PT) kortweg wordt genoemd, een voorsprong zou hebben van zo’n 4 procent op Bolsonaro. Maar de polls zijn niet altijd even betrouwbaar, zoals ook vier weken geleden bleek in de eerste stemronde. De huidige president haalde toen aanzienlijk meer stemmen dan door de diverse onderzoeksbureaus was voorzien.

Gedurende de verkiezingsdag was er even sprake van dat het Kiestribunaal (TSE) zou besluiten om de stembureaus langer dan de gebruikelijke 17.00 uur (lokale tijd) open te houden, nadat uit het hele land meldingen kwamen van politieacties die bussen met stemmers tegenhielden. Die federale politiedienst controleerde op 560 plekken bussen die kiezers vervoerden naar de stembureaus, vooral in het door Lula-stemmers gedomineerde noordoosten.

Volgens de voorzitter van het Kiestribunaal, rechter Alexandre de Moraes, hebben de controles er echter niet toe geleid dat stemmers het kiesbureau niet konden bereiken. De stemtijd wordt dan ook niet verlengd, waarna de stembureaus om 17.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) dicht gingen. Verder zijn er meldingen over kiezers uit inheemse gebieden, voor wie het door de lokale gemeente georganiseerde vervoer niet kwam opdagen. Alle meldingen over mogelijke onregelmatigheden worden onderzocht, aldus De Moraes.

Incidenten en geweld

De spannende verkiezingsdag volgt op een laatste campagneweek, die voor de huidige president niet echt goed te noemen was. Zaterdag achtervolgde het Kamerlid Carla Zambelli, een van Bolsonaro’s trouwste aanhangers, met getrokken pistool een man tot in een volle bar na een politieke discussie op straat in São Paulo. Naderhand verklaarde ze door hem te zijn aangevallen, maar op videobeelden is te zien dat ze zelf struikelde terwijl ze omringd was door haar veiligheidsmensen. Het incident zorgde voor grote commotie, ook al omdat het in Brazilië een dag voor de verkiezingen sowieso verboden is om wapens te dragen.

Granaten naar agenten

Afgelopen zondag beschoot een andere langdurige bondgenoot van Bolsonaro, de ervaren politicus Roberto Jefferson, politieagenten die hem kwamen arresteren vanwege het breken van de voorwaarden van zijn huisarrest. Ook bestookte hij hen met granaten. Twee agenten raakten gewond en er werd uren onderhandeld voordat Jefferson zich uiteindelijk overgaf.

Bolsonaro probeerde zich direct na het bizarre incident nogal opzichtig te ontdoen van enige binding met Jefferson, maar hun beider verleden en direct opduikende foto’s toonden een ander beeld, namelijk dat van innige bondgenoten in hun strijd tegen de linkse Lula.

Ook gooide het Braziliaanse Kiestribunaal (TSE) afgelopen week nogal wat zand in de campagnemotor van de huidige president. Er werden talloze beweringen in zijn campagne-uitingen verboden en Lula kreeg tientallen zogenoemde ‘rechten op antwoord’. De facto kreeg de voormalige president, die Brazilië in twee termijnen al eerder leidde van 2003 tot 2011, daarmee tientallen minuten meer tijd op radio en tv dan Bolsonaro.

Twijfels over kiessysteem

De president gebruikte zijn zendtijd dan weer in zijn niet aflatende pogingen om twijfels te zaaien over de eerlijkheid van het Braziliaanse verkiezingssysteem. Al maanden vindt Bolsonaro – zonder daarvoor ook maar enig bewijs of aanwijzing te geven – dat de in Brazilië gebruikte automatische stemmachines fraudegevoelig zijn en zouden zijn geprogrammeerd om zijn linkse tegenstander aan meer stemmen te helpen. Daarbij heeft hij nu zijn kritiek gevoegd op de hoogste rechterlijke instanties zoals het Hooggerechtshof en het Kiestribunaal, die het hem door ‘partijdige beslissingen’ onmogelijk maken ‘op eerlijke wijze campagne te voeren’.

,,Dit is niet het Brazilië dat we willen”, zei Lula zaterdag over het incident met Zambelli, daarbij wijzend op de onverdraagzaamheid en het wapengeweld die door Bolsonaro zouden worden aangewakkerd door flexibeler wapenwetten en het ophitsen van zijn aanhang tegen tegenstanders en nationale instituties.

Lula presenteerde zich de laatste campagneweken vooral als de ervaren ‘staatsman’, als contrast tegen Bolsonaro, die vooral leeft van incidenten en het creëren van chaos. Op zijn cv van vier jaar presidentschap heeft het huidige staatshoofd weinig werkelijke prestaties staan. De economie kwakkelt en geeft nauwelijks enig perspectief. Met enorme financiële steunprogramma’s aan vooral de lagere klassen kort voor de verkiezingen heeft de regering-Bolsonaro nog geprobeerd dat beeld enigszins bij te stellen, maar het is de vraag of dat werkt.

Van zijn vier jaar als president beklijven vooral de bijna 700.000 doden van de coronapandemie, die Bolsonaro eerst ontkende en daarna dwarszat en aanwakkerde door beschermende maatregelen te blokkeren en de aankoop van vaccins te traineren. Hij spotte maandenlang met de doden en imiteerde mensen in ademnood.

Daarnaast schoten de ontbossings- en verbrandingscijfers van de Amazone tijdens zijn bewind naar recordhoogten, een milieuzaak die verder reikt dan alleen Brazilië maar ook de wereld treft.

‘Corrupte dief'

Lula, die twee jaar vastzat wegens corruptie en na een geannuleerde veroordeling weer vrij man is, draagt nog altijd de zweem van ‘corrupte dief’ met zich mee. Zijn veroordeling werd uiteindelijk geschrapt omdat de rechter die over zijn zaak vonniste, Sergio Moro, bevooroordeeld bleek en samenspande met de openbaar aanklagers. Moro werd daarna minister van Justitie in Bolsonaro’s regering en fungeerde afgelopen week als speciale adviseur van Bolsonaro.

De voormalige president wijst vooral op die dwarsverbanden rond zijn veroordeling. Daarnaast herhaalt Lula telkens dat hij in zijn eerdere jaren als president niet onsuccesvol was. Hij liet Brazilië destijds economisch groeien, haalde miljoenen Brazilianen uit de armoede en maakte onderwijs voor vele groepen toegankelijk. In zijn campagne belooft hij dan ook vooral meer van hetzelfde. ,,We gaan dit land repareren”, aldus de oud-president.

