Luidsprekerpropaganda Korea: buurtje pesten met catchy pop en kritiek

Zuid-Korea stopt tijdelijk met de luidsprekerpropaganda aan de grens met Noord-Korea. De maatregel moet militaire spanningen tussen het zuiden en het noorden verminderen. De luidsprekers blazen al sinds de Koreaanse oorlog, met tussenpozen, over en weer. Maar wat is er precies te horen?

Het lijkt een nogal kinderachtig gebaar naar je buurman, een batterij luidsprekers pontificaal gericht op de schutting van de ander. Maar in Korea is het bloedserieus en hard tegen hard. Zo hard dat het praktisch van de buitenwereld afgesloten Noord-Korea de luidsprekers van de buren ziet als een oorlogsdaad en er in het verleden zelfs letterlijk op geschoten heeft.

Vooral het negatieve commentaar op de grote leider Kim Jong-un maakt de leiding in Noord-Korea razend. Zo wordt bijvoorbeeld omgeroepen dat de kleren en modeaccessoires van Kim en zijn vrouw tienduizenden dollars kosten.

De vraag is natuurlijk wat er zoal door beide kampen wordt uitgezonden. Het verschil tussen de twee landen is in ieder geval duidelijk hoorbaar. Zuid-Korea probeert de noordelijke broer vooral duidelijk te maken wat ze allemaal wel niet missen. Over de luidsprekers klinken lovende woorden over de democratie en het kapitalisme, maar er zijn ook nieuwsbulletins te horen, inclusief het weerbericht.

Uiteraard wordt het nieuws over een overlopende Noord-Koreaanse soldaat in geuren en kleuren uit de doeken gedaan, inclusief zijn slechte gezondheid door een gebrek aan voedsel in Noord-Korea.

Daarnaast worden soldaten in Noord-Korea bestookt met reclame voor consumentenproducten die ze zelf niet kunnen kopen en de catchy deuntjes van populaire Koreaanse bands, zoals de mierzoete meidenband G-Friend en de frisgekapte boyband Big Bang. Niet zo gek ook, illegaal verkregen opnames van deze bands zijn populair in Noord-Korea.

Maar het is niet allemaal poeslief en constructief wat de klok slaat. Over de luidsprekers klinken ook kritische geluiden over corruptie en mismanagement in het noorden. De installaties van Zuid-Korea staan op elf plekken opgesteld en zenden tussen de twee en zes uur per dag uit. Een batterij kan wel tachtig luidsprekers bevatten en het geluid draagt, afhankelijk van tijdstip, weer en het terrein, tussen de 10 en 24 kilometer het land in.

Noord-Korea

De geluiden die uit Noord-Korea komen zijn wat minder opbouwend van aard. De op bombastische toon uitgesproken boodschappen veroordelen doorgaans op harde toon het 'verderfelijke' Zuid-Korea en de bondgenoten die het land steunen. Ook zijn strijdliederen te horen en uitgebreide lofzang over leider Kim Jong-un. De boxen in het noorden zijn wel van aanmerkelijk mindere kwaliteit en dragen dus niet zo ver. Na de openingsceremonie van de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zette het regime het volume zelfs even wat lager.

Noord-Korea gebruikt overigens niet alleen luidsprekers aan de grens. De eigen inwoners worden in hoofdstad Pyongyang bijvoorbeeld geregeld wakker met nogal huiveringwekkender muziek.

De psychologische oorlog tussen beide landen gaat verder dan een paar luidsprekers aan de grens. Zo sturen beide landen bijvoorbeeld met enige regelmaat ballonnen de grens over met daaraan propagandafolders.