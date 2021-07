Lufthansa gaat passagiers genderneutraal aanspreken

Passagiers zullen binnenkort worden verwelkomd met bijvoorbeeld ‘goedemorgen, -middag of -avond’ of gewoon ‘hartelijk welkom aan boord’. De beslissing over de formulering ligt bij de purser die leiding geeft aan de stewards en stewardessen aan boord, verklaarde een woordvoerster vandaag tegen het RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

,,Het is voor ons belangrijk dat we met iedereen rekening houden in onze toespraak’’, aldus de zegsvrouw. De omschakeling zal de komende weken geleidelijk plaatsvinden. ,,Onze medewerkers krijgen een zogenoemde FAQ-lijst met veelgestelde vragen, richtlijnen over gendergevoelig taalgebruik en daarnaast een training.’’ Met zo'n 20.000 stewards en stewardessen en 5000 piloten een serieuze ‘uitdaging’ volgens haar. Vooral omdat veel medewerkers nog in werktijdverkorting zitten.

Intern schakelt de Lufthansa Group ook over op genderneutraal taalgebruik. De omschakeling is op 1 juni begonnen en betekent ook dat de producten en website worden aangepast. Ook de adressering ‘mevrouw’ en ‘meneer’ op de vliegtickets zou volgens de woordvoerster binnenkort tot het verleden kunnen behoren. ,,Wij zullen dit thema ook aanpassen aan genderneutraal taalgebruik, maar dat zal nog wel even duren vanwege de noodzakelijke ombouw van de IT-systemen.’’

Andere luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappij Japan Airlines schakelde op 1 oktober over op genderneutraal taalgebruik tijdens haar vluchten. ,,Ons streven is een positieve sfeer te creëren en iedereen, inclusief onze klanten, met respect te behandelen’’, lichtte woordvoerder Mark Morimoto toe.

In 2019 kondigde Air Canada aan dat het zou overschakelen van ‘dames en heren’ op het meer inclusieve ‘iedereen’ bij het aanspreken van passagiers.

Later dat jaar zei de Europese prijsvechter EasyJet dat het de werknemers richtlijnen had gegeven over het gebruik van inclusieve terminologie aan boord na een golf van klachten op sociale media.

