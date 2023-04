Luchtvervuiling doodt elk jaar 1200 Europese kinderen, ook kans op chronische ziekten neemt toe

Het EU-milieuagentschap maakte in november al bekend dat in 2020 in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije in totaal 238.000 mensen vroegtijdig overleden als gevolg van luchtvervuiling. En ondanks recente verbeteringen blijft het niveau van vervuilende stoffen in de lucht in veel Europese landen boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liggen. Vooral in Oost-Europa en Italië.