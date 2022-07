Luchtvaartmaatschappijen VS maken ‘geslacht X’ mogelijk bij boeking

In maart kondigde de regering-Biden aan dat Amerikanen voortaan ook voor een X in hun paspoort konden kiezen. Afgelopen oktober werd voor het eerst een Amerikaans paspoort waarin geslacht X vermeld stond geleverd. Ook bij registratie van het Amerikaanse burgerservicenummer zijn er voortaan drie opties.

De Amerikaanse beveiligingsdienst TSA, die op Amerikaanse vliegvelden de veiligheidschecks uitvoert, besloot in maart niet langer te kijken naar het geslacht in het paspoort van een reiziger om de identiteit van de persoon vast te stellen.

KLM liet eerder deze week aan The New York Times weten dat het van plan is in 2023 een gender-neutrale optie in het boekingsproces in te voeren, bij Air France zou dat ‘binnenkort’ mogelijk moeten worden.