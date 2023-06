Lucht in New York ernstig vervuild door bosbranden in Canada, stad is nu ongezondste ter wereld

In geen wereldstad is de lucht deze dagen zó vies als in New York. Er hangt een dikke laag smog rond de wereldberoemde gebouwen van Manhattan. Deskundigen roepen inwoners op om zo veel mogelijk binnen te blijven. Oorzaak zijn flinke bosbranden in Canada.

In de Canadese regio Quebec woeden honderden bosbranden. Er brandde dit jaar al een gebied af ter grootte van België: 3,3 miljoen hectare. En de weersvoorspellingen zijn niet goed: het lijkt erop dat de branden de komende maand niet minder worden. Als de branden in dit tempo aanhouden, stevent Canada af op een record.

Zo'n 1000 brandweermensen zijn ingezet, onder wie ook krachten uit de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Ook Frankrijk belooft hulptroepen te sturen.

Volledig scherm Brandweer in de regio Nova Scotia in Canada. © AFP

Dat is te merken in Canadese steden als Toronto, waar de rook overheen trekt. Maar de gevolgen van de branden zijn dankzij een noordwestenwind honderden kilometers verderop nog groter, in Amerikaanse steden als New York, Detroit en Philadelphia. Die eerste is momenteel zelfs wereldwijd de stad met de grootste luchtvervuiling, aldus IQ Air, dat de luchtkwaliteit in 95 wereldsteden bijhoudt.

De kwaliteit is twintig keer slechter dan de gezonde richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Normaal is de lucht in New York juist vrij goed, met een waarde die maximaal twee keer hoger is dan de WHO-richtlijn.

Nu is het er ongezonder dan in Koeweit en in Delhi, India. 24 uur lang de vieze lucht van New York inademen, staat gelijk aan het roken van bijna vijf sigaretten. Dinsdagavond was dat nog erger en was de luchtkwaliteit gelijk aan bijna 7 sigaretten in 24 uur.

Longziekten

Het gaat om de kleinste fijnstofdeeltjes, PM 2,5. Het RIVM in Nederland weet dat die op termijn een hogere hartslag, hart- en vaatziekten, longkanker en andere longziekten kunnen veroorzaken. Bij erg langdurige blootstelling aan veel fijnstof kunnen mensen zelfs overlijden.

Scholen in New York hebben buitenactiviteiten afgelast, meldt CNN. Ook sommige buitensporten gaan niet door. Vooral ouderen en kinderen zijn kwetsbaar. De Amerikaanse equivalent van het Longfonds adviseert bij de zender zo veel mogelijk binnen te blijven.

Wat ook niet meehelpt: het is al een tijdje erg warm in New York en omgeving, met temperaturen van dik boven de 20 graden. Het waait niet hard, waardoor de vieze lucht lang kan blijven hangen. Mogelijk biedt een weeromslag in het oosten van de VS verlichting voor de steden. Vrijdag wordt al wat neerslag voorspeld en na het weekend verwachten meteorologen meerdere dagen met regen.