Lotgenoot Sjaak Rijke vertelt over ontvoering door al-Qaeda

Terwijl de Nederlander zwijgt, doet de Zuid-Afrikaan Stephen McGown, die in november 2011 tegelijkertijd met Sjaak de Rijke uit Woerden werd ontvoerd, een boekje open over hoe het destijds ging.

Sjaak Rijke zelf heeft tot nu toe weinig losgelaten over zijn ontvoering in Mali door al-Qaeda. De Zuid-Afrikaan Stephen McGown, die in 2011 tegelijkertijd met de Woerdenaar werd gegijzeld doet nu wel zijn verhaal, op de website van de BBC. Hij geeft ook bijzonderheden over wat de mannen destijds overkwam. McGowan werd pas afgelopen zomer vrijgelaten. Volgens The New York Times zou 3,5 miljoen euro aan de ontvoerders zijn betaald via een tussenpersoon.

McGown die destijds een motorreis maakte van Europa naar Zuid-Afrika werd samen met Rijke en de Zweed Johan Gustafsson ontvoerd uit een hotel in Timboektoe. Ze hadden elkaar daar ontmoet toen gewapende mannen binnenstormden. In de chaos hoorde McGown de vrouw van Sjaak Rijke roepen dat ze allemaal dekking moesten zoeken onder de tafels. De 58-jarige Duitser Martin A. verzette zich en werd doodgeschoten. McGown, Gustafsson en Rijke werden volgens de Zuid-Afrikaan naar buiten gesleept en gedwongen onder een net te gaan liggen achter op een vrachtwagen. Tillie Rijke kon zich in een tent op een vrachtwagen verstoppen voor de terroristen, aldus McGown.

Motorrijder

Volledig scherm De bevrijde Sjaak Rijke na zijn vrijlating aan de tafel met welkomthuiskaarten. © KeesJan Bakker

Na de ontvoering werden Rijke en zijn lotgenoten vijftien uur over hobbelige wegen diep de woestijn ingereden. Liggend op de achterbak knalde de Zuid-Afrikaan met zijn hoofd tegen de wielkast en hield daar een blauw oog aan over. Rijke kneusde zijn ribben. Ergens in de noordelijke woestijn van Mali mochten ze ten slotte uit de auto en kregen te horen dat ze waren ontvoerd door al-Qaeda in de Islamitische Magreb (AQIM) een filiaal van al-Qaeda.

Deze terreurgroep vocht al sinds 1990 tegen de Algerijnse regering en financierde zichzelf door smokkel van sigaretten en door het ontvoeren van westerse toeristen. ,,We kregen in slecht Engels te horen dat ze ons niet zouden doden. Misschien zeiden ze dat alleen omdat ze dachten dat we dan geen problemen zouden veroorzaken en dat we zouden doen wat ze wilden. We waren doodsbang maar ook een beetje murw'', zegt McGown. De mannen werden bewaakt door zeventien jihadisten met kalasjnikovs en handgranaten. Het eten bestond uit ingeblikte spaghetti of rijst. Verder moesten ze zich behelpen. Het grootste deel van de dag zochten ze in een tent beschutting tegen de woestijnzon en lazen ze in de Koran.

Geblindoekt

Volledig scherm De lokale tak van al-Qaeda in Mali, de militante beweging Al-Qaeda-in-de-islamitische-Maghreb (AQIM), gaf foto's vrij van de gegijzelden: in het midden Sjaak Rijke. © ANI/AQMI

Om de twee weken werden ze geblinddoekt en verplaatst naar een andere locatie in de woestijn. Onderling bespraken de mannen ontsnappingsplannen maar ook de risico’s voor degenen die zouden achterblijven. Het probleem was dat geen van hen Arabisch sprak en ook niet in staat zou zijn water te vinden de oneindige droogte. De Zweed dacht dat onderhandelingen over hun vrijlating jaren zouden gaan duren. Sjaak was optimistischer, aldus McGown. Hun situatie verslechterde na een staatsgreep in Mali. Allerlei jihadistische groeperingen kwamen in opstand.

Wrak

De drie Westerse gijzelaars besloten na zes maanden dat ze zich maar beter tot de islam konden bekeren, hoofdzakelijk omdat dat hun leefomstandigheden dan aanmerkelijk zouden verbeterden, meldt McGown. De band met hun ontvoerders werd inderdaad beter. ,,Ik besloot dat ik niet in de Sahara wilde aankomen als een redelijk evenwichtig persoon om eruit te gaan als een menselijk wrak dat boos was en mensen haatte'', aldus McGown. De gegijzelden baden samen met hun ontvoerders en konden uit het hoofd hele verzen citeren uit de Koran.

Na een Frans tegenoffensief in Mali in 2013 zag McGown het heel somber in. Het ‘donkerste uur’, aldus de Zuid-Afrikaan. ,,Niemand ging losgeld voor me betalen als dat meer geld voor de gijzelnemers betekende.'' Toen de Zweed een mislukte ontsnappingspoging deed werden McGown en Rijke door de ontvoerders beschuldigd van een medeplichtigheid. Ondanks hun ontkenningen werden hun laatste persoonlijke bezittingen afgenomen. Woedend was McGown toen de Zweed wel zijn spullen terugkreeg.

Een jaar later werd Sjaak Rijke van de anderen gescheiden. ,,Een vent kwam onze hut binnen en zei hem dat hij zijn spullen moest pakken.'' De bewakers zeiden hem niet wat ze met de Nederlander deden. Rijke werd op 6 april 2015 bevrijd door Franse troepen. Die vonden hem bij toeval tijdens een commandoactie in het noorden van het land.