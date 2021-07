Losgeslagen kudde olifanten China: eenzame stier gevangen en teruggebracht naar reservaat

“Hij was sterk afhankelijk van voedsel dat wij hem gaven of dat hij vond in en rond de woningen van bewoners en verbleef sinds maandag in een landelijke omgeving vlakbij een snelweg en belangrijke spoorlijn’’, luidde het in de verklaring van het commandocentrum voor de veiligheid van en het toezicht houden op de migrerende olifanten. De activiteiten van de olifant in een dichtbevolkte gebied leidden tot bezorgdheid bij de lokale autoriteiten. Zij beslisten de olifant terug te brengen naar het reservaat om de risico’s voor de openbare veiligheid te verminderen.

Spoor van vernielingen

Het is nog onduidelijk waarom de dieren hun natuurreservaat in de provincie Yunnan hebben verlaten. Hun reis wordt op Chinese sociale media op de voet gevolgd en daar wordt ook volop gespeculeerd over de oorzaak van de olifantenreis. De olifanten veroorzaakten vorige maand een chaos in de metropool Kunming en lieten eerder al een spoor aan vernielingen achter in kleine gemeenschappen. Daar trokken ze door tuinen van mensen en liepen ze bomen omver. ,,De kudde liep de hele dag door het dorp”, zei een nerveuze dorpsbewoner. ,,We liepen naar buiten en zagen een olifant van ongeveer drie meter hoog. We vonden het doodeng.”