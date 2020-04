‘Lookalike’ Angelina Jolie (22) aan de beademing, besmet met corona in gevangenis

Sahar Tabar, de 22-jarige Instagramster die bekendstaat als de ‘Iraanse Angelina Jolie-lookalike’, ligt aan de beademing in het ziekenhuis nadat ze in de gevangenis besmet raakte met het coronavirus. Volgens mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights weigerde de rechter haar op borgtocht vrij te laten, met als gevolg dat ze in het ziekenhuis voor haar leven vecht. ,,Het is onaanvaardbaar dat deze jonge vrouw nu onder deze omstandigheden het coronavirus heeft opgelopen”, briest mensenrechtenadvocaat Payam Derafshan.

De Iraanse Instagramster werd in oktober vorig jaar opgepakt op verdenking van godslastering, het aanzetten tot geweld en het illegaal verwerven van eigendom. Volgens de Iraanse autoriteiten hield de vrouw zich bovendien niet aan de kledingvoorschriften van het land en zou ze jongeren hebben aangemoedigd om corruptie te plegen. Ze riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Volgens Iran Human Rights zijn alle andere verdachten in deze zaak vanwege de uitbraak van het coronavirus vrijgelaten, behalve Tabar.

Rechter Mohammad Moghiseh weigerde herhaalde verzoeken van de advocaten om Tabar op borgtocht vrij te laten. ,,We gingen vaak naar het kantoor van de rechter om hem te vragen het bevel tot opsluiting op te schorten en in plaats daarvan borgtocht te verlenen’’, meldt advocaat Payam Derafshan. ,,Alle andere beschuldigden in deze zaak zijn vrijgelaten. Onze cliënt is de enige die in detentie is gebleven. Maar de rechter zei nee. We wilden opnieuw met hem in gesprek, maar we konden hem niet vinden in het gerechtsgebouw. Ze zeggen dat hij er is, maar we hebben hem niet gezien.”

Verzonnen beschuldigingen

Moghiseh heeft als rechter een omstreden reputatie in Iran, stelt Iran Human Rights. Hij staat volgens de activisten bekend als een rechter die buigt voor de wensen van staatsambtenaren en veiligheidsdiensten. Moghiseh zou ‘talloze vreedzame activisten, dissidenten en minderheden veroordeeld hebben tot lange gevangenisstraffen onder verzonnen beschuldigingen’, luidt het bikkelharde oordeel.

In oktober 2018 probeerde Derafshan, de huidige advocaat van Tabar, de omstreden rechter te dagen vanwege vermeende onwettige veroordelingen en een zogenaamd gebrek aan onpartijdigheid. ,,Maar gerechtelijke functionarissen die in het rechtssysteem van het land opereren worden zelden verantwoordelijk gehouden voor hun daden, terwijl advocaten in de gevangenis worden opgesloten omdat ze hun werk vreedzaam hebben gedaan”, stelt Iran Human Rights.

Golf van ontzetting

Iran is een van de zwaarst getroffen landen met bijna 5000 doden en bijna 80.000 besmettingen. Het land liet vorige maand tijdelijk 84.000 gevangenen vrij in een poging de verspreiding van het coronavirus in de overvolle gevangenissen tegen te gaan. Onder de gevangenen die tijdelijk op vrije voeten zijn, zijn ook (buitenlandse) politieke gevangenen. Zo is Nazanin Zaghari-Ratcliffe, een Britse van Iraanse afkomst, nu even bij haar ouders in Iran. De Franse wetenschapper Roland Marchal mocht na 9,5 maanden hechtenis naar huis in Frankrijk.

Sahar Tabar bleef echter op last van de rechter vastzitten. Ze werd ziek en werd met spoed naar het ziekenhuis in hoofdstad Teheran gebracht. Daar ligt ze nu aan de beademing. Twee jaar geleden zorgde de twintiger voor een golf van ontzetting toen ze op Instagram beelden plaatste waarop ze uitgemergeld te zien was met opgespoten lippen en uitpuilende ogen.

Ze zei dat ze koste wat het kost wou lijken op de Amerikaanse actrice Angelina Jolie. Niet veel later gaf ze toe dat het om ‘fake news’ ging. De beelden waren het resultaat van een hele reeks bewerkingen in Photoshop in combinatie met zware make-up.