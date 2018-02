‘Loodgieters’ roven 20 miljoen euro uit pantserwagen

De roof had een opmerkelijk, nauwkeurig getimed en internationaal verloop. Afgelopen donderdag werd in het Franse Lyon een 22-jarige studente in haar huis ontvoerd door twee mannen die zich voordeden als loodgieter. Ze werd meegenomen in een auto. Kort erna kreeg haar vader, chauffeur van geldtransporten in Zwitserland, een telefoontje. ,,Van personen die contact hadden met de ontvoerders’’, aldus de politie.