Londense politie onderwerpt honderden minderjarigen aan ‘strip-search’

De politie in Londen heeft tussen 2018 en 2020 meer dan 600 minderjarigen onderworpen aan een zogeheten ‘strip-search’, waarbij naar wapens of andere illegale middelen wordt gezocht onder de kleding. Dat schrijft kindercommissaris Rachel de Souza in een nieuw rapport op basis van data die ze bij de Londense politie opvroeg. Het gaat specifiek om onderzoeken bij aanhoudingen en niet bij minderjarige verdachten die in hechtenis zitten.

In bijna een kwart van de gevallen was er geen ‘gepaste volwassene’ bij aanwezig, schrijft De Souza in haar rapport. Een gepaste volwassene is volgens de kindercommissaris bijvoorbeeld een ouder, maatschappelijk werker of vrijwilliger.

De Souza vroeg de data op bij de Londense politie nadat die in maart een excuus moest uitvaardigen over het incident rond ‘Child Q’. Daarbij werd een 15-jarig meisje met zwarte huidskleur door vrouwelijke agenten in 2020 beschuldigd van cannabisbezit en moest ze een ‘strip-search’ ondergaan, ondanks het feit dat de agenten wisten dat het meisje menstrueerde. Een dergelijk onderzoek is intiem en gevoelig, want de verdachte moet er doorgaans een of meerdere kledingstukken voor verwijderen. Bij Child Q was er ook geen ‘gepaste volwassene’ aanwezig.

Uit de data die De Souza opvroeg blijkt dat er in twee jaar tijd in totaal 650 kinderen tussen de 10 en 17 jaar door de Londense politie werden onderwerpen aan zo’n onderzoek. In 2020 gebeurde het bijna dagelijks. In 95 procent van de gevallen ging het om jongens. 58 procent van de onderzochte kinderen had een zwarte huidskleur. In 53 procent van de gevallen werd er na de strip-search geen verdere actie ondernomen. ,,Dat trekt in twijfel hoe gerechtvaardigd dit soort intieme en traumatische onderzoeken zijn”, schrijft De Souza in haar rapport.

De Souza zegt ‘enorm bezorgd’ te zijn over de oververtegenwoordiging van zwarte kinderen in de data en dat het incident rond Child Q mogelijk onderdeel is van ‘een systematisch probleem rond het beschermen van kinderen’ binnen de Londense politie. Ze geeft aan dezelfde soort data op te gaan vragen bij de andere politie-afdelingen in het land.

Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan zegt via een woordvoerder “diep bezorgd” te zijn en dat “er serieuze problemen blijven bestaan met betrekking tot de onevenredigheid en het gebruik van fouilleren bij jonge zwarte jongens”.