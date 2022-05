Londense politie deelt 126 boetes uit voor ‘partygate’, onderzoek gesloten

Sommige personeelsleden hebben meerdere boetes gekregen, maar om hoeveel personen het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens de BBC hebben 28 personen te maken met twee tot vijf boetes. De politie deelt geen informatie over de identiteit van de personen. Wel wil de politie kwijt dat 53 boetes naar mannen gingen en 73 naar vrouwen.

Eerder maakten onder anderen premier Boris Johnson en minister Rishi Sunak (Financiën) bekend een boete te hebben gekregen. Dat was voor een verjaardagbijeenkomst voor Johnson in 2020, op een moment waarop het niet was toegestaan in grote groepen bijeen te komen. De 126 boetes hebben betrekking op in totaal acht bijeenkomsten tussen mei 2020 en april 2021.