Londens sushirestaurant vraagt gasten geen parfum te dragen: ‘Beter voor de ervaring’

Het is niet ongebruikelijk dat gasten in chique eetgelegenheden gevraagd wordt gepast gekleed aan tafel te verschijnen, maar het Londense restaurant Sushi Kanesaka gaat nog een stap verder. De luxe sushitent vraagt gasten geen parfum te dragen om ‘de zintuiglijke ervaring van andere gasten niet te verstoren’.

Het restaurant, dat is gevestigd in een Londens hotel, stelt dat zware geuren de ‘verfrissende’ geur van azijn en de vis zelf kan maskeren. Wie een tafel boekt om het 18 gangenmenu uit te proberen (à 492 euro) wordt gewezen op de uitgebreide dresscode, schrijft The Telegraph. ‘Wij verzoeken u vriendelijk om geen sportkleding, petjes of sportschoenen te dragen in ons restaurant. Om de beste sushi-ervaring voor u en uw medegastronomen te garanderen, verzoeken wij u vriendelijk geen parfum te dragen.’

Het is niet helemaal een opmerkelijk verzoek, zegt professor Charles Spence, een psycholoog aan de Universiteit van Oxford, tegen The Guardian. ,,Die omgevingsgeuren kunnen zeker de smaak van het eten en de stemming beïnvloeden. Het is een beetje dubbelzinnig, wanneer je iets ruikt, waar je hersenen het aan gaan koppelen. Is het de ober, is het het restaurant, is het het eten?”

Geur sushivis is ‘heel delicaat en prachtig’

Geur is een belangrijk onderdeel van proeven: met de tong proef je zoet, zuur, zout, bitter en umami, alle andere smaken komen via de neus. ,,De geur van echt verse sushivis is heel delicaat en prachtig, maar subtiel, dus kan gemakkelijk worden overstemd”, zegt professor Barry Smith, directeur van het Instituut voor Filosofie aan de School of Advanced Study van de Universiteit van Londen. Hij denkt dat in restaurants waar sterkere smaken worden geserveerd, zoals Thais of Indiaas, sterke parfum veel minder impact heeft.

Chef-kok Shinji Kanesake, die het eten bereidt in Sushi Kanesaka, beschrijft zijn concept als een ‘zeer speciale en unieke’ ervaring die een ‘intieme persoonlijke band’ biedt tussen de gasten en de chefkok. Het is onduidelijk hoe het restaurant het geurvrije beleid wil handhaven. Per avond worden er dertien gasten ontvangen.