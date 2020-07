Londen maakt relatie met Hongkong losser na Chinese inmenging

Het Verenigd Koninkrijk droeg Hongkong in 1997 over aan China. De landen hadden afgesproken dat de miljoenenstad een speciale status zou krijgen binnen China. Die staat bekend als ‘een land, twee systemen’. Hongkong heeft onder meer een eigen parlement en een westers rechtssysteem. Critici vinden dat de bijzondere status van de metropool wordt ondermijnd door een nieuwe veiligheidswet die is ingevoerd door Peking.

Hoge straffen

De nieuwe veiligheidswet die eind juni in Peking is aangenomen, heeft tot doel om ‘separatisme, terrorisme, ondermijning en samenwerking met externe en buitenlandse krachten’ aan te pakken en voor stabiliteit te zorgen in Hongkong. Volgens Carrie Lam, de leider van de stadstaat, zal de autonomie van Hongkong er niet onder lijden maar zal de wet zich slechts richten op bedreigingen voor de nationale veiligheid.



Internationaal is er veel kritiek op de wet. Men vreest dat die elke politieke oppositie in Hongkong zal onderdrukken. De wet zet onder meer op separatisme hoge straffen en ook demonstreren voor afscheiding van China is nu strafbaar. Populaire slogans als ‘bevrijd Hongkong’ zijn verboden. De Chinese wet is een grote tegenslag voor de democratische bewegingen in Hongkong. Vorig jaar, na een eerder wetsvoorstel waarmee uitlevering aan China mogelijk werd, groeide de beweging in de stadstaat en braken er maandenlang zware protesten uit. Ook invoering van de veiligheidswet kon weer rekenen op fel protest.