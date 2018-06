Lokpedofiel Tony Kirwan redt kinderen uit handen van pooiers

,,Het is mijn werk om de pedofiel uit te hangen’’, zegt Tony Kirwan in de documentaire How to Catch a Pimp , die vandaag wordt uitgezonden op de Australische televisie. Door zich voor te doen als potentiële klant redde Kirwan honderden minderjarige Filipijnse meisjes uit handen van hun pooiers.

Journalist Amos Robert liep voor de pakkende reportage mee tijdens Kirwans nachtelijke tochten door de schimmige steegjes van de Filipijnse hoofdstad Manilla. In het land werken naar schatting zo’n honderdduizend kinderen in de prostitutie, maar in tegenstelling tot veel westerlingen wil Kirwin de veelal jonge meisjes helpen uit de bordelen te ontsnappen.



Een reis naar Cambodja, die Kirwan in 1998 met zijn vader maakte, vormde de aanzet tot zijn levensreddende werk in Azië. De aanblik van halfnaakte kinderen die letterlijk in de goot lagen, deed hem en zijn familie besluiten er vrijwilligerswerk te gaan doen.

Paal en perk

Quote Ik kom uit een heel bescher­mend milieu en dan beland je in zo’n poel des verderfs Tony Kirwan Toen Kirwan meemaakte hoe een man 400 dollar bood voor seks met kinderen, wilde hij daar paal en perk aan stellen. Hij zette in 2011 Destiny Rescue op, een organisatie die seksslavernij wil stoppen en inmiddels afdelingen heeft op de Filipijnen, in Laos, India, Cambodja en de Dominicaanse Republiek.



Destiny Rescue heeft al ruim 2000 kinderen gered van een leven in de seksindustrie. De organisatie helpt jongens en meisjes weg te komen uit de rosse buurten en biedt hen een plek in opvanghuizen, waarna ze een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Via preventiecampagnes voorkomt Destiny Rescue dat anderen in de prostitutie verzeild raken.

Het vuile werk

Zoals uit de documentaire blijkt, knapt Kirwan ook zelf het vuile werk op. Hij laat, met behulp van een verborgen camera, zien hoe hij het vertrouwen van de bordeelhouders wint. Beelden die later als bewijsmateriaal tegen hen kunnen dienen. Een werkwijze die bijna elke nacht, in verschillende landen, door tientallen medewerkers wordt gevolgd.



Hoe lastig dat soms is, blijkt als de directeur van Destiny Rescue erover vertelt. ,,Die minderjarigen krijg je niet meteen te zien’’, zegt hij. ,,Prostitutie is in feite illegaal op de Filipijnen, maar het wordt door de vingers gezien.’’ Om de kinderen te vinden, moet je verboden praktijken op een omfloerste manier aan het licht brengen. ,,De pedofiel uithangen is dus eigenlijk deel van het werk.’’

'16... of 17 jaar'

Tony laat zien hoe dat in z'n werk gaat. Als hij aanstalten maakt om een bar te verlaten, vraagt de uitbaatster hem waarom hij vertrekt. ,,We zijn op zoek naar…’’, klinkt het aarzelend. ,,Wat?’’ wil de vrouw weten. Kirwan: ,,...Jongere meisjes. Ik houd van echt jonge meisjes.” De vrouw informeert naar de leeftijd van zijn voorkeur. ,,16… of 17 jaar’’, zegt Kirwan. ,,Die hebben we’’, klinkt het al snel.



De barvrouw maakt duidelijk niet openlijk te kunnen praten, maar vraagt hem om zijn telefoonnummer. Kirwan schrijft het op en vraagt naar het aantal beschikbare meisjes. ,,Misschien zes of zeven’’, antwoordt de vrouw. De meisjes werken elders, omdat de wet het verbiedt, maar een vriendin van haar kan hem verder helpen. Het hele gesprek wordt opgenomen.

Een vaderhart

Quote Het kostte zes maanden om uit te vinden wat het probleem was: ze vertrouw­den ons niet Tony Kirwan Kirwan, die in een vorig leven elektricien was, lijkt op het eerste gezicht niet gemaakt voor het duistere bestaan. Toch is hij binnen Destiny Rescue niet de enige vreemde eend in de bijt. Een voormalig loodgieter en een professionele drummer behoren tot zijn medestrijders. ,,Ik blink nergens in uit’’, verklaart Kirwan. ,,Een vaderhart heb ik wel.’’



,,Ik kom uit een heel beschermend milieu en dan beland je in zo’n poel des verderfs.’’ De overgang was een flinke schok voor hem. ,,In het begin had ik moeite om een bordeel binnen te stappen. Ik ben geen vlotte prater en heb mezelf op dat vlak echt moeten overwinnen’’, zegt Tony, die moest leren dat binnenstormen als Rambo niet de manier was.

Lang leerproces

Het was een lang leerproces. ,,We moeten het vertrouwen van de meisjes winnen. Een voorstel doen, hen tijd geven om erover na te denken en dan pas de reddende hand reiken.’’ In het begin accepteerde geen van hen hulp. ,,We hebben er zes maanden over gedaan om te achterhalen wat het probleem was: ze vertrouwden ons gewoon niet.’’



Destiny Rescue gaat daarom uiterst voorzichtig te werk. ,,We gaan verschillende keren terug en laten zien dat we niet zo zijn als de rest.’’ Kirwan en zijn team laten pooiers geloven dat ze monsters zijn, maar overtuigen een kind dat ze haar beschermengelen zijn.,,Als het mislukt, zijn de gevolgen niet te overzien.’’ Een helse klus, maar een rol die Tony met verve speelt.