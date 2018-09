Lokbrief nekt postbode die 6000 kaarten vol cash en cheques stal

De zaak kwam eerder dit jaar aan het licht nadat bewoners hadden gemeld dat allerlei wenskaarten voor onder meer trouwerijen nooit waren aangekomen. In de regio was de 20-jarige Ebony Lavonne Smith verantwoordelijk voor de bezorging, schrijft de Milwaukee Journal Sentinel . Het postbedrijf zette een sluwe actie op touw om de postpikker te betrappen. De vrouw kreeg een lokkaart te bezorgen, met daarin een briefje van 20 dollar én een apparaatje dat een signaal zou sturen als de envelop werd geopend. Smith ging wel naar het adres op de nepkaart, maar maakte het poststuk zelf bij haar auto open. Al snel stond een agent voor haar neus. Die vond de geopende envelop, zónder het geld. Het biljet bleek al in Smiths handtas te zitten. Haar bezorgauto was het 'hoofdkwartier' van haar jatwerk; in de auto lagen naast allerlei kaarten ook een rol tape en meerdere briefopeners.

6000 enveloppen

Het lijkt erop dat de vrouw ook veel post bewaarde in een andere auto, die afgelopen juli opdook bij een sloperij nadat hij was weggesleept. In de achterbak zaten 6625 lege kaartenveloppen, 540 cheques en 45 ongeopende kaarten. In de wagen lagen meerdere brieven die aan Smith waren gericht, vermoedelijk gebruikte zij dus de auto. Het is niet duidelijk of de kaarten uiteindelijk alsnog zijn bezorgd en of het geld gevonden is.



De vrouw deed het allemaal voor haar vier kinderen, vertelde ze de politie. Het stelen kwam volgens haar één á twee keer per week voor. Aanvankelijk ging het om een bedrag van zo'n 40 dollar per week, maar later liet het op tot 50 á 100 dollar.



Ze heeft schuld bekend in het kader van een deal met de lokale aanklager; haar straf wordt binnenkort bekend.