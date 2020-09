Loekasjenko beëdigd voor 6e termijn tijdens geheime ceremonie

Model beschul­digt Trump van aanranding: ‘Hij stak zijn tong in mijn mond, zijn handen voelden als tentakels’

17 september Een voormalig model beschuldigt Donald Trump van aanranding. De Amerikaanse president zou zijn tong in 1997 in de mond van Amy Dorris hebben geduwd en haar hele lichaam hebben betast. Toen ze hem wilde wegduwen, versterkte hij zijn greep waardoor ze niet kon ontsnappen, vertelt de 48-jarige Dorris in de Britse krant The Guardian.