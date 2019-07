Lockerbie-weduwe: Waarheid MH17 komt niet naar buiten zolang Poetin aan de macht is

Ze weet nog goed wat ze dacht, toen ze vijf jaar geleden hoorde over het passagiersvliegtuig dat was neergeschoten boven oorlogsgebied in Oekraïne. Wéér onschuldige reizigers, slachtoffers van de grillen van misdadige machthebbers. ,,Mijn hart gaat uit naar de families, echt'', zegt Stephanie Bernstein, rabbi in de omgeving van Washington. ,,Want ik weet dat de pijn in hun hart nooit weg zal gaan, ongeacht wat in het proces gebeurt.''