LIVE | Zware luchtaanvallen op burgerdoelen in diverse Oekraïense steden

Oekraïens offensief op zeker vier plaatsen, leger claimt herovering dorpen rond Donetsk

Het Oekraïense leger heeft zondag de herovering geclaimd van een dorp in de zuidoostelijke regio Donetsk, de eerste zege sinds het begin van het offensief tegen de Russische troepen in dit gedeelte van het front. Buitenlandse bronnen signaleren eveneens terreinwinst maar president Volodymyr Zelensky zwijgt over het verloop van de langverwachte operatie.