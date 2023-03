LIVE | Zelensky zweert in Cherson alles weer op te bouwen

Volendam rouwt om Sarah (20) die omkwam door een lawine: ‘Ons moppie is niet meer’

Volendam rouwt om de dood van de 20-jarige Sarah, die vrijdag om het leven kwam door een ski-ongeluk in Oostenrijk. De vrouw kwam in het in Tirol gelegen Serfaus onder een lawine terecht. Sarah kwam van oorsprong uit het Noord-Hollandse dorp, maar woonde inmiddels in Amsterdam.