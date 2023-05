LIVE | Zelensky waarschuwt Brussel: ‘Meer en snellere steun nodig, ook duidelijk pad naar toetreding EU’

VN-rap­port: Kwart miljard mensen ervaren acute honger, onder wie 35 miljoen kinderen onder de 5

Het aantal mensen wereldwijd dat acute honger ervaart en direct voedselhulp nodig heeft is in 2022 voor het vierde jaar op rij gestegen. Meer dan een kwart miljard mensen hebben acute honger en mensen in zeven landen leven op de rand van de hongerdood. Dat staat in het nieuwe VN-rapport over voedselcrises, dat vandaag is gepubliceerd.