LIVE | Zelensky kondigt meer sancties aan en bedankt westerse bondgenoten

Oorlog in OekraïneDe Oekraïense president Zelensky heeft zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap Duitsland, Finland, Canada en IJsland bedankt voor hun meest recente wapenleveringen. Tegelijkertijd kondigde hij nog hardere sancties aan tegen Rusland. En de Oekraïense tennisster Elina Svitolina schonk zaterdag na haar WTA-titel in het Franse Straatsburg haar prijzengeld aan de kinderen in haar thuisland. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.